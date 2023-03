O governo do Acre, por meio da Defesa Civil Estadual, informa que às 18h desta terça-feira, 28, o nível de medição do Rio Acre, em Rio Branco, esteve em 16,91m, ultrapassando a cota de alerta (13,50m) e também a cota de transbordamento (14m).

Boletim do Acolhimento

De acordo com o Boletim do Acolhimento, cinco municípios foram atingidos por cheias, sendo eles: Rio Branco, Assis Brasil, Brasileia e Epitaciolândia e Xapuri. Há um total de 722 famílias desabrigadas, sendo 2.708 pessoas e 39 abrigos foram montados.

Obs: Os dados dos demais municípios ainda estão sendo computados. Além disso, os números podem sofrer alterações de acordo com o horário de divulgação deste boletim.

Confira o relatório direto no site do Corpo de Bombeiros.

Apoio do Governo Federal



O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, estiveram em Rio Branco para acompanhar os transtornos causados pelo transbordamento dos principais igarapés da capital e do Rio Acre.

Na ocasião, acompanhados do governador Gladson Cameli, as autoridades visitaram o abrigo que funciona no colégio Sebastião Pedrosa, no bairro Comara, no Segundo Distrito da capital.

Plano de Contingência e campanha #JuntosPeloAcre

Em reunião, ainda na madrugada da última sexta-feira, 24, o governador Gladson Cameli esteve com representantes do governo estadual e da Prefeitura de Rio Branco, quando estabeleceram ações estratégicas conjuntas em apoio à população afetada pela forte enxurrada que atingiu a capital acreana e municípios vizinhos. Durante todo o dia foram realizados atendimento às ocorrências solicitadas por meio do Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp).

O governo lançou a campanha #JuntosPeloAcre, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd).

O intuito da campanha é arrecadar insumos, desde cestas básicas, água mineral, material de higiene pessoal, roupas tamanho adulto e infantil e fraldas para bebês. Também podem ser doados colchonetes, colchões, lençóis, cobertores e outras roupas de cama, além de água mineral e ração para animais.

As doações podem ser feitas, entre às 8h e 20h, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco (CEBRB), em frente à Praça Plácido de Castro, no centro da capital.

Em caso de emergência ligue 193

Para solicitar atendimento em decorrência das chuvas, basta entrar em contato com o Centro Integrado de Operações Públicas (Ciosp), por meio do 193.