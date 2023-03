“A empatia é um sentimento pertencente ao ser humano. Quando vemos pessoas nesta situação, queremos logo ajudar”. As palavras foram da gestão da escola Sebastião Pedrosa, que tem sido o lar de 16 famílias desalojadas pelas enchentes dos igarapés e do Rio Acre em Rio Branco. Na segunda-feira, 27, o local recebeu mais doações da parceria feita entre Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC e governo do Estado.

Além da Sebastião Pedrosa, o Sistema Fecomércio-AC entregou, ainda pela manhã, refeições às escolas Álvaro Vieira e Sebastião Pedrosa, e esteve também junto a moradores dos bairros Conquista e Conjunto Paulo César.

Ainda na segunda-feira, equipes do Sistema Fecomércio-AC e do governo do Estado estiveram nos bairros 6 de Agosto, Raimundo Melo e Taquari, distribuindo refeições a quem estava nas casas, já na limpeza. A ideia é que sejam entregues 300 refeições no almoço e 300 no jantar, e cada pacote de água dispõe de seis unidades com dois litros cada, distribuídas nas áreas mais atingidas pelas enchentes; o trabalho tem sido realizado ao lado da equipe da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres e segue até a próxima sexta-feira, 31.

De acordo com o presidente em exercício do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Marcos Lameira, esta é uma oportunidade de reforçar a atuação da entidade, de modo que não seria de agora que o sistema colabora de forma enfática em situações de crise.

“Fizemos o mesmo em outras enchentes e durante a pandemia do coronavírus. O papel do Sistema S como um todo é de total relevância, principalmente, no que diz respeito ao apoio que temos o dever de desempenhar à sociedade civil”, diz Lameira.