O governo do Estado assegurou mais um importante investimento para o ensino público do Acre, com a contratação de 78 professores efetivos. A cerimônia de posse dos novos profissionais foi realizada no auditório da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), em Rio Branco, nesta segunda-feira, 27.

Os docentes ministrarão as disciplinas de Educação Física, Geografia, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Química em escolas da rede estadual da capital e de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Senador Guiomard. Em menos de um mês, mais 132 servidores passaram a integrar o quadro de professores permanentes do Estado.

“A chegada destes profissionais significa o fortalecimento dos nossos quadros efetivos. Na sala de aula, não tenho dúvidas de que eles darão o melhor de si para que os estudantes aprendam com qualidade”, afirmou Aberson Carvalho, titular da SEE.

A gestão do governador Gladson Cameli tem se empenhado para colocar o Acre entre os dez estados com os melhores índices educacionais do país. Somente este ano, o governo já aplicou mais de R$ 160 milhões em recursos na Educação.

“Este é um momento muito importante na vida e na carreira destes professores. O governo do Estado segue empenhado para reestruturar seus quadros de profissionais, além de priorizar mais investimentos para melhorar o ensino ofertado aos estudantes”, observou o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia.

A professora Janete Gomes estava entusiasmada com a assinatura do primeiro contrato permanente na rede estadual: “Hoje é um dia de muita felicidade e a certeza que vou poder continuar contribuindo com a qualidade do ensino público do Acre”.

Também Juvana Pontes, professora de Química, afirma que fazer parte do quadro permanente do Estado é a realização de um sonho. “Desde 2015, atuo por meio de contratos provisórios e, a partir de agora, a contratação efetiva vai me possibilitar ter mais estabilidade no meu trabalho, sem aquela preocupação de fazer novos processos seletivos”, destacou.

Última convocação do cadastro de reserva do concurso da Educação é confirmada

O secretário-chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, representou o governador Gladson Cameli na solenidade. Na oportunidade, o gestor confirmou a última convocação dos aprovados no cadastro de reserva do concurso da Educação.

“Mesmo sendo um concurso de 2018 e que não obriga o Estado a convocar o cadastro de reserva, o governador Gladson Cameli assumiu esse compromisso com a Educação. Na edição do Diário Oficial desta terça-feira, estará publicada a lista de convocação de mais 54 profissionais”, revelou.

Donadoni aproveitou ainda para agradecer o esforço dos trabalhadores da Educação pela ajuda dada à população afetada pelo transbordamento do Rio Acre e dos principais igarapés da cidade.

“Muitas escolas foram abertas na madrugada para abrigar as famílias prejudicadas pela enchente repentina. Vimos a disposição dos servidores da Educação neste momento tão difícil e aqui deixo o nosso obrigado, em nome do governo do Acre”, disse.

O evento contou ainda com a participação do secretário adjunto de ensino da SEE, Tião Flores; do secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prates; do secretário adjunto de Gestão e Pessoal, Guilherme Prates; e do primeira-secretário da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior.