Plano de Contingência entra em vigor e Saúde trabalha em regime de emergência na alagação

Em meio à crise gerada a partir das fortes chuvas em Rio Branco esta semana, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), desde a madrugada desta sexta-feira, 24, vem colocando em prática seu plano estadual de enfrentamento a enchentes, definido em dezembro.

Equipes de vigilância, monitoramento, assistência e vacinação estão nas ruas, enquanto que unidades de pronto atendimento (UPAs) e hospitais de urgência e emergência aumentam sua capacidade de atendimento.

De acordo com boletim apresentado pela Defesa Civil na manhã desta sexta-feira, ao todo 36 bairros foram atingidos pelos transbordamento de sete igarapés e do Rio Acre, e 22 mil pessoas foram afetadas, totalizando 5.500 famílias que estão sendo acolhidas em seis abrigos improvisados em escolas públicas estaduais.

“Estamos com equipes trabalhando desde a madrugada, inclusive o próprio secretário de Saúde Pedro Pascoal, visitando as unidades, levando assistência às famílias nos abrigos, com profissionais, enfermeiros, insumos, medicamentos, vacinação, testagem de covid e de outras doenças. No total, temos 25 profissionais em campo e cinco carros fazendo atendimento nos pontos de abrigo”, destacou Ana Cristina Moraes, secretaria adjunta de Assistência.

Ainda na manhã desta sexta-feira, todas as equipes estiveram reunidas para balanço e definição de novas ações. De acordo com o coordenador do Centro de Operações em Emergência em Saúde (Coes), Edvan Meneses, a UPA do Segundo Distrito foi definida como unidade de referência para atendimento dos casos de média complexidade advindos da alagação.

“Aumentamos dez leitos na emergência e mais dez na retaguarda da unidade. O Pronto-Socorro, Fundhacre, Hosmac e maternidade ficarão com os casos de alta complexidade. Já acionamos o almoxarifado, para o abastecimento de todas as unidades com medicamentos e insumos, e o Samu está com veículos em postos estratégicos”, explicou Meneses.