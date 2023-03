Com trechos isolados na estrada, por conta do transbordamento de rios e igarapés, as aeronaves do Estado acabam sendo uma alternativa essencial para transporte e resgate de pacientes. Nesta sexta-feira, 24, a exemplo, uma mulher de 54 anos, com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC) grave, teve que ser deslocada para Rio Branco, com o apoio do helicóptero Harpia 03.

“Nós fomos acionados para atender uma ocorrência envolvendo uma criança de 4 anos em Sena Madureira, mas ao chegar lá, conseguimos estabilizá-la e fomos acionados para outra situação emergente. O voo durou aproximadamente 30 minutos e entregamos a paciente estável no Pronto Socorro”, disse Célio Albuquerque do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Com histórico de cardiopatia, hipertensão e diabetes, a mulher chegou nas mãos da médica socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Deiviane Medeiros, com sinais de convulsão e AVC hemorrágico.

“Mediante a altitude, instabilidade hemodinâmica e o quadro grave em que se encontrava, foi necessário fazer uma intubação orotraquial. O procedimento foi realizado com sucesso ainda no Hospital João Cancio Fernandes e a paciente entregue na emergência clínica do Pronto Socorro totalmente fora de perigo”, enfatizou Deiviane.