Bebê em estado grave é levado para Rio Branco pelo governo

Nesta quarta-feira, 22, por volta das 21 horas, uma aeronave de empresa particular contratada pelo governo do Acre aterrissou no aeródromo de Feijó para realizar a transferência de uma criança do Povo Kampa, que necessitava de tratamento fora do domicílio.

O bebê foi levado para o Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando um quadro clínico de anemia grave.

“Mais um voo noturno partindo do aeródromo de Feijó, que foi revitalizado, para salvar uma criança com um mês de vida, que necessitava de uma transfusão de sangue urgente. O Estado garantiu todo o suporte e ela foi transferida para Rio Branco”, relatou o presidente interino do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sócrates Guimarães.

O balizamento noturno em Feijó é uma conquista recente para o município, e só foi possível devido aos investimentos do governo do Estado, que possibilitaram a completa recuperação da pista de pouso e iluminação em toda a sua extensão.

A reforma da unidade, executada pelo Deracre, realizou obras de manutenção na pista de pouso e a nova iluminação do aeródromo.