Ouvidoria do MPAC fez 754 atendimentos em 2022; veja como acessar

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) recebeu em 2022, através da Ouvidoria-Geral, 756 manifestações, entre denúncias, reclamações, críticas, sugestões, comentários, elogios e pedidos de informação. Os dados constam no relatório anual da Ouvidoria do MPAC e se referem ao período de janeiro a dezembro.

A Ouvidora-Geral é um órgão auxiliar do Ministério Público e constitui-se em canal direto, permanente e desburocratizado entre cidadão, servidores e membros com a Instituição.

O ouvidor-geral, procurador de Justiça, Ubirajara Braga de Albuquerque e o promotor de Justiça Romeu Cordeiro, ouvidor substituto, permanecem à frente da Ouvidoria até 2024.

Segundo o relatório, “percebe-se que, no período analisado, a maioria das manifestações recebidas foi denúncias, representando 88% do total, com maior incidência do recebimento desse tipo de comunicação durante os meses de junho e agosto de 2022”.

Ainda segundo o documento, o principal canal utilizado pelo cidadão para encaminhar suas demandas à Ouvidoria, foi o virtual, seja por formulário eletrônico, por e-mail ou redes sociais. Os três canais juntos representaram mais de 93% do total de comunicações recebidas em 2022. Já o atendimento presencial representou 4% do total.

O relatório aponta ainda que o quantitativo das manifestações recebidas pela Ouvidoria no recorte por assunto, mostra que o principal tema foi improbidade administrativa, com 156 registros, seguido de saúde com 112, e crimes com 55.

“A Ouvidoria, como órgão de comunicação direto e simplificado entre o Ministério Público do Estado do Acre e a sociedade, conclui o ano de 2022 satisfeita com os resultados positivos obtidos e com a continuidade dos serviços prestados”, conclui o documento.

Como procurar o serviço da Ouvidoria

Para fazer alguma comunicação junto à Ouvidoria, basta que o cidadão procure o Ministério Público do Estado do Acre na Rua Marechal Deodoro, 472, Ipase, CEP: 69.900-333, Rio Branco-AC, das 8h às 15h.

Pode ainda, acionar o órgão pelo telefone (68) 3212-2113 ou WhatsApp (68) 99901-6238. Há ainda, a Central Gratuita de Atendimento da Ouvidoria: 0800 970 2078 e o e-mail [email protected]