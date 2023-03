Estado avança na construção da segunda ponte de Sena Madureira

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), tem trabalhado na construção da ponte que ligará o Segundo Distrito ao Centro de Sena Madureira.

Concretagem da ponte que ligará o Centro ao Segundo Distrito de Sena Madureira. Foto: cedida

De acordo com a engenheira do Deracre, Thalia Kamila Gomes, os agentes técnicos da construtora têm trabalhado na concretagem da segunda viga longarina pré-moldada, fabricada no escoramento aéreo do lado oeste da ponte, localizado no Centro da cidade. “A população começa a ver a evolução da obra que, apesar das fortes chuvas, tem seguido”, enfatiza.

Além disso, Thalia destaca que, no lado oeste de Sena Madureira, as equipes estão trabalhando na concretagem da décima viga pré-moldada, do total de 20 vigas, que serão apoiadas no tabuleiro da ponte.

Orçada em R$ 36 milhões, a estrutura principal terá 200 metros e uma extensão total de 232 metros, com as rampas de acesso. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado, no intuito de garantir maior e melhor mobilidade para mais acreanos.