ALERTA Com estoque crítico, Hemoacre realiza campanha de doação de sangue em Rio Branco

Com o nível crítico desses tipos sanguíneos, o Hemoacre busca doadores para estabilizar o estoque.

De acordo com a coordenadora de captação, Ana Carolina Ramos, o tipo sanguíneo O e também as outras tipagens precisam de mais doadores.

“Nosso estoque está no nível crítico, principalmente nas tipagens O+ e O-. É importante ressaltar que o O- é o doador universal, e pode doar para os outros tipos sanguíneos”, contou.

Os doadores podem procurar o Hemoacre, em Rio Branco, de segunda à sábado das 7h às 18h, na Avenida Getúlio Vargas, 2787.

Além disso, a gestora destacou as campanhas agendadas para ocorrer fora do Hemoacre com auxílio do ônibus do órgão.

Nos dias 16 e 17 de março, das 8 às 16h, e no dia 18 das 8 às 12h na Honda do Segundo Distrito.

E nos dias 21 e 22 na Uninorte, das 17h30 às 21h30.

O que é preciso para doar