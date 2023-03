Ascom/PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), dando continuidade às ações de repressão ao crime organizado, tirou do convívio social mais um suspeito da prática de crimes contra o patrimônio. Portando arma de fogo e foragido da justiça, ele foi preso na Baixada da Sobral, na manhã desta quarta-feira, 15.

Com uma ação rápida dos policiais da Delegacia de Combate aos Crimes de Roubo e Extorsões (Decore) foi possível prender o criminoso, de 19 anos de idade, e apreender a arma de fogo, utilizada por ele na prática de crimes de roubo.

O acusado, que tinha sido preso no mês de dezembro do ano passado por ter roubado um celular iPhone e uma bicicleta de uma vítima em Senador Guiomard ganhou o direito de responder ao processo em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica. Ocorre que o homem rompeu o equipamento e estaria foragido.

Após levantamentos realizados pelos agentes da especializada, foi possível prender novamente o acusado, que estava homiziado em uma rua do bairro Aeroporto Velho, na cidade de Rio Branco. O criminoso passará pela audiência de custódia e posteriormente será colocado no sistema prisional, de onde aguardará nova decisão da Justiça.