Saiu! veja aqui as empresas mais acionadas no Procon do Acre

Nesta quarta-feira, 15, Dia Internacional do Consumidor, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/AC) realizou o lançamento do Cadastro de Reclamações Fundamentadas, para divulgar o ranking das empresas com maior índice de reclamações no Acre em 2022.

O evento foi realizado na sede da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), onde também foi realizada a 6ª reunião ordinária do Conselho Estadual de Defesa dos Consumidores do Estado do Acre (Condecon).

Entre as cinco empresas mais reclamadas estão, em ordem crescente: Claro, Banco Itaú, Banco Bradesco, Oi e Energisa. A lista completa consta no Diário Oficial do Estado de hoje.

Segundo dados divulgados pelo Procon, em 2022 foram registradas mais de 14 mil reclamações no órgão, nos formatos presencial e online, o que representa um aumento de 59% em relação ao ano anterior.

De acordo com a presidente do Procon, Alana Albuquerque, a maioria das reclamações são solucionadas pela instituição. “Alcançamos 69% de resolubilidade dos atendimentos realizados, cumprindo o objetivo da gestão em atender os consumidores do Acre”, afirmou Alana.

Vale salientar que 100% dos atendimentos recebidos pelo Procon recebem os encaminhamentos necessários, obtendo uma resposta final ou providência realizada pela instituição junto às empresas. “Daí a importância da divulgação do ranking, para que as empresas mais reclamadas busquem o aprimoramento dos produtos e serviços oferecidos à população”, destacou Alana.

“Nós queremos que os consumidores brasileiros estejam cada vez mais conscientes de seus direitos, como também queremos dizer que os órgãos do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor do Acre estão funcionando a pleno vapor, prontos para receber as reclamações dos consumidores”, ressaltou a promotora de justiça e membro do Condecon, Alessandra Marques.

Como parte das programações da Semana do Consumidor, na quinta e sexta-feira, 16 e 17, o Procon vai promover um mutirão de atendimento ao consumidor superendividado, para renegociação de dívidas junto às empresas. O evento será das 7h30 às 13h30 na Travessa Habitasa, 95, bairro Habitasa, em Rio Branco.

As campeãs de reclamação: