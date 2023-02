Navio da Marinha já atendeu mais de 1,2 mil pessoas no Juruá

Comunidades isoladas dos municípios do Itamaraty, Carauari, Eirunepé, Ipixuna, Guajará, no Amazonas, e das cidades acreanas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Mâncio Lima, todos localizados às margens do Rio Juruá, recebem atendimentos em saúde até o próximo dia 30 de abril do navio-hospital da Marinha do Brasil.

A área da Saúde é prioridade na gestão do governo Gladson Cameli, por isso, na tarde deste sábado, 18, o o navio Dr. Montenegro recebeu a visita do Secretário da Casa Civil Johnatan Donadoni com o objetivo de reforçar o apoio do governo do Estado como um grande parceiro deste importante trabalho realizado pela Marinha do Brasil nos rios da Amazônia.

O secretário destacou a relevância dos atendimentos: “Os serviços aqui prestados, são essenciais, especialmente nos municípios mais isolados, garantindo saúde aos que precisam”, pontuou.

Aguardando o nível do rio subir para realizar os atendimentos em Marechal Thaumaturgo, o comandante Thiago D’Oliveira revelou que sem o apoio do governo os atendimentos seriam inviáveis. Somente em Cruzeiro do Sul já foram realizados 1.200 atendimentos.

Em seguida, o secretário também realizou visita institucional ao Hospital da Criança e da Mulher, onde foi recebido pela gerente geral da unidade, Iglê Monte. Na oportunidade, o titular da pasta, ouviu as demandas mais urgentes e definiu ações estratégicas para melhorar os serviços da maternidade.