Adolescente tem queimaduras graves após usar carregador de celular; entenda

Rayce Ogdahl, de 16 anos, passou por uma situação assustadora envolvendo seu colar de ouro e o carregador do celular no dia 30 de abril deste ano. O adolescente foi eletrocutado quando a corrente que usava entrou em contato com a ponta exposta do plugue.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun, a mãe de Rayce, Danielle Davis, contou que se sente sortuda por não ter perdido o filho naquela noite.

“Como tudo era de metal, fazia um circuito completo em volta de seu pescoço. Era como uma bobina quente. E ficou com queimaduras nas mãos por tentar rasgar a corrente do pescoço. Ele me disse que todo o seu corpo doía e que ele pensou que iria morrer”, conta Davis.

Ogdahl foi levado às pressas para o hospital após o incidente, onde os médicos disseram à família que ele havia recebido “amperes suficientes para matá-lo”. O adolescente sofreu queimaduras de segundo, terceiro e quarto graus e ficará com cicatrizes para o resto da vida.

“Quando se trata de seu telefone, não há uma mensagem de texto ou notificação que seja importante o suficiente para ter seu telefone na cama. Tudo pode acontecer e Rayce é a prova disso”, alertou a mãe do rapaz.

Os cabos desconectados podem causar danos graves, especialmente quando expostos a superfícies molhadas ou metais. Nunca deixe um cabo de alimentação desconectado exposto ao ar livre, principalmente se você tiver crianças pequenas morando em sua casa.