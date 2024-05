Unidades da Defensoria Pública de Brasileia e Epitaciolândia funcionam em novo endereço

A partir do primeiro semestre desse ano, a Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC) nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia passa a funcionar em novo endereço. A unidade está localizada na Avenida Rui Lino, 153, Centro de Brasiléia.

A DPE ressalta, ainda, que os atendimentos funcionam normalmente de segunda à sexta, das 7h às 12h. Além disso, os serviços também podem ser acessados por meio dos canais virtuais de WhatsApp (somente aúdio e mensagens): 68 99909-3821 (Brasiléia) e 68 9988-7845 (Epitaciolândia) e pelo Chat de Atendimento, disponível no site: www.defensoria.ac.def.br

“A mudança de endereço beneficia tanto a população de Brasiléia, quanto de Epitaciolândia, pois está em uma localização estratégica. Estamos em pleno funcionamento e aptos para receber àqueles em busca de assistência jurídica integral e gratuita”, ressaltou o defensor público que atua na unidade, Pedro Henrique Veloso.

Novo endereço:

As unidades estão localizadas na Avenida Rui Lino, 153, Centro, Brasiléia.

Clique para visualizar no mapa: https://maps.app.goo.gl/s11g9S6Xqhpxkhng6?g_st=iw