Carnaval da Família ainda mais festivo com animação de artistas do Acre

Uma das festas populares mais tradicionais e que movimenta diversos segmentos em quatro dias de folia, o Carnaval da Família 2023, em Rio Branco, promete agitação com nomes consolidados do cenário musical acreano, como do carnavalesco e pernambucano, Carlinhos Bahia.

Carlinhos Bahia é um dos artistas mais consagrados e populares das festas acreana. Foto Victor Nogueira/Seicetur

“Já participo dos Carnavais há mais de quatro décadas, viajando vários estados e foi no Acre que criamos raízes, sempre agitando a festa e os foliões. A retomada da festa era um clamor da população em busca de animação para extravasar as mágoas e tristezas causadas pela pandemia. Aqui só será alegria”, destacou Carlinhos.

Foliões prestigiam artistas locais, mesmo com risco de mais chuvas. Fotos: Júnior Aguiar/Sesacre

Nem mesmo a chuva impediu os foliões de comparecerem a festa momesca, onde aos poucos foram ocupando o espaço do estacionamento do Arena da Floresta.

Para o cantor Elias Sarkis é uma emoção muito grande poder voltar a cantar carnaval, pois essa é a festa que o fez se apaixonar pela música.

Artistas locais são responsáveis pela agitação e folia da capital. Victor Nogueira/Seicetur

“Cresci vendo meu pai cantar e, no carnaval, era sempre muito especial acompanhar a rotina dele, assistir os shows dele, então eu aprendi a amar o carnaval. A expectativa é que tenhamos um carnaval com muita alegria, paz e diversão, aonde esperamos que as pessoas se respeitem e possam se divertir com tranquilidade”, ressaltou Elias.

Vale destacar que o palco contará com vinte e cinco bandas locais, valorizando a prata da casa. Para você que não conseguiu chegar para a segunda noite do evento, ainda tem mais três dias de muita folia.

Programação oficial:

Segunda – dia 20

Das 16 às 18h – Banda Senadinho – Baile da Melhor Idade no

Espaço Alternativo

Das 17h às 19h – Moças do Samba

Das 19h às 21h – Pegada Prime

Das 21h às 23h – Bruno Damasceno

Das 23h às 01h – Bloco Deu Match

Das 01h às 03h – Sandra Melo

DJ – Claudinha

Terça-feira – dia 21

Das 16h às 17h – Maracatu – Cultura Popular no Espaço Alternativo

Das 18 às 23h – Desfile dos Blocos

Das 17h às 19h – Sandoval e Banda

Das 19h às 21h – Banda Hitz

Das 21h às 23h – Agleni Miranda

Das 23h às 01h – Doce e Amizade

Das 01h às 03h – Sandra Melo

DJ – Black