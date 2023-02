Alerta do perigo de choques elétricos durante feriadão no Acre

Feriadão de Carnaval batendo à porta e você contando os dias para festejar muito, com fantasias, adereços e muita música, ou – para quem não curte a folia – viajar com a família para descansar. Seja qual for a sua escolha, é importante tomar pequenos cuidados para evitar que o momento de alegria se transforme em pesadelo.

Para os foliões de plantão, a recomendação é não usar serpentinas (de papel ou metálicas), spray de espumas ou jatos de água em locais próximos da rede elétrica. “Não é recomendável jogar líquidos, spray de espumas ou qualquer material na rede elétrica, pois há riscos de curto-circuito, rompimento dos condutores e acidentes com a rede elétrica.

Também é importante ficar atento à altura do trio elétrico ou do carro-som, ou qualquer outro objeto que possa vir a ser projetado, pois é necessária a distância mínima de 1,5 metros em relação às redes elétricas”, orienta o coordenador de proteção da Energisa Acre, Bruno Rodrigues.

Quem vai aproveitar o carnaval em casa também precisa reforçar os cuidados, especialmente se for curtir a folia à beira da piscina ou com banhos de mangueira. Água não combina com energia elétrica, por isso é primordial ter muita atenção ao utilizar equipamentos eletrônicos ligados na tomada próximo a piscinas e lugares com água.

“É preciso tomar muito cuidado ao sair da piscina e ir buscar uma bebida no freezer, por exemplo. A água é um bom condutor de eletricidade e a pessoa acaba correndo um risco grande de sofrer um choque. O ideal é colocar as bebidas em caixas térmicas, mais práticas e mais seguras para todos. Mexer em qualquer aparelho eletrônico, enquanto está carregando, também é muito perigoso, especialmente se a pessoa estiver molhada. Por fim, não use o “T” (benjamim) para ligar vários aparelhos eletrônicos, pois sobrecarrega a tomada e pode provocar curto-circuito e queima dos aparelhos”, detalha Bruno.

Cuidados no trajeto

Para quem vai pegar estrada ou vai aproveitar a folia fora de casa, Bruno Rodrigues orienta que os motoristas fiquem atentos ao trajeto, para evitar acidentes com abalroamento de postes. “Muitas vezes, os acidentes podem ser evitados com cuidados básicos. Para isso, valem aqueles conselhos básicos: não dirigir após beber, respeitar os limites de velocidade, não usar celular enquanto dirige e manter uma distância segura em relação ao veículo da frente. Adote uma atitude segura no trânsito, seja quando estiver como pedestre, como condutor ou como ciclista”, reforça Rodrigues.

O que fazer em caso de acidente?

No caso de um abalroamento com poste, a Energisa recomenda que, se possível, aguarde dentro do carro, não toque em partes metálicas e fios, aguarde a equipe da Energisa chegar ao local para realizar os procedimentos de desligamento e de segurança. Caso você presencie ou esteja passando no momento do abalroamento, ou qualquer outra condição insegura envolvendo a rede elétrica, mantenha distância e entre em contato com a Energisa, pelo número 0800 647 7196.

“Se alguém sofrer um choque dentro do seu imóvel, vá até o disjuntor do quadro geral e desligue a energia. Nunca toque na pessoa diretamente ou com outro objeto, pois você também levará uma descarga elétrica. E em seguida, ligue para o socorro médico para que avalie a pessoa que se acidentou”, finaliza Bruno Rodrigues.