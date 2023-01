Fique atento: incrição do estágio na SEAD Acre começa em 23/1

No estado do Acre, a Secretaria de Estado de Administração divulga a realização do Processo Seletivo que tem como objetivo a formação de cadastro reserva de estagiários de nível superior, a fim de atuarem no município de Rio Branco.

De acordo com o edital, serão preenchidas 119 vagas além da formação de cadastro reserva distribuídas entre os cursos de ensino médio (5); administração (20); ciências contábeis (15); sistemas de informação (20); tecnólogo em gestão pública (10); tecnólogo em recursos humanos (10); arquitetura e urbanismo (5); ciências econômicas (10); engenharia ambiental e sanitária (2); engenharia civil (2); engenharia florestal (2); jornalismo (5); publicidade e propaganda (5) e serviço social (5).

Para participar, os estudantes devem estar cursando a partir do segundo ano do respectivo curso, idade mínima de 16 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os estagiários contratados contarão com bolsa-auxílio no valor de R$ 434,00 a R$ 784,00 ao mês e a carga horária a ser cumprida é de 20 a 30 horas semanais.

Procedimentos para participação

Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 23 de janeiro de 2023 até às 23h59 do dia 3 de fevereiro de 2023, mediante o envio da documentação especificada no edital para o seguinte endereço eletrônico: [email protected]

Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante a analise curricular, de acordo com os critérios de pontuação estabelecidos no edital completo que consta em nosso site.

O prazo de validade deste Processo Seletivo será de 24 meses, contado da homologação do resultado final, com possibilidade de ser prorrogado por igual período.