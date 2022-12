Saiu o resultado e classificação preliminar do concurso da Saúde do Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), tornou público na manhã desta quarta-feira, 21, o resultado definitivo da prova de títulos de ampla concorrência do concurso público para o provimento de vagas da Secretaria de Estado de Saude (Sesacre), além do resultado e classificação preliminar.

A lista pode ser consultada a partir da página 24 do Diário Oficial do Estado (DOE), ordenada conforme o cargo, localidade, classificação, número de inscrição, nome do candidato e nota.

O prazo para interposição de recurso estará disponível a partir das 8h de quinta-feira, 22 de dezembro, até as 15h de sexta, 23, por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão obter informações ao entrar em contato com a banca realizadora do certame, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), disponível pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h30, conforme horário local.

Baixe a publicação na íntegra: edição do dia 21 de dezembro do DOE