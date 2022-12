Racionalizar o uso da energia foi o mote da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (Onee), em que as escolas João Calvino, de Rio Branco, e Franklin Roosevelt, de Plácido de Castro; e os Institutos Santa Terezinha e São José, de Cruzeiro do Sul, foram premiados com notebooks e medalhas.

Em Rio Branco, a premiação da João Calvino foi realizada no auditório da Energisa. A olimpíada é patrocinada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a solenidade da entrega de medalhas contou com a participação do diretor-presidente da Energisa no Acre, José Adriano Mendes.

Ao todo, os alunos das escolas acreanas que participaram da olimpíada ganharam 127 medalhas, das quais 37 para os estudantes do nono ano da João Calvino. Uma aluna de Cruzeiro do Sul, além de ganhar um notebook, também recebeu uma bolsa de estudo no valor de R$ 3 mil.

De acordo com o diretor-presidente a Energisa, José Adriano Mendes, cerca de 300 estudantes acreanos participaram da segunda edição da olimpíada nacional de eficiência energética da ANEEL. “No ano que vem, queremos bater recorde de participação”, disse.

A professora Sâmia Mendonça, que ajudou na coordenação dos alunos da Escola João Calvino, fez questão de destacar o empenho e a dedicação dos estudantes. “Eles tiveram o compromisso em desenvolver o projeto e isso fez toda a diferença para a gente pudesse chegar nesse resultado”, afirmou.

Especialista em eficiência energética da Energisa, Antônio Carlos Alves destacou que a bola da vez é a eficiência energética. “Isso significa exatamente fazer o mesmo serviço com menos energia, contribuindo para a autossustentabilidade e o meio ambiente”, destacou.