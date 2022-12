QUASE TODOS os partidos sonham com o ex-prefeito Marcus Alexandre puxando uma candidatura de prefeito na eleição de 2024. A tese ficou mais alvoroçada ainda no último fim de semana, com o anúncio de desfiliação de Marcus do PT.

O argumento é que precisa ficar sem partido para ocupar um cargo de confiança no Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Ficará todo 2023 afastado de qualquer atividade política. E, se ele quiser ser candidato a prefeito da capital terá de se filiar a um novo a um partido, em abril de 2024.

A frase que mais se ouve quando o assunto vem à baila é o de que fora do PT, seu nome ficaria mais palatável para uma disputa que envolva um cargo majoritário. No PT, carregará o pesado fardo do desgaste da sigla. Política é política, mas acho difícil o Marcus Alexandre cortar o cordão umbilical que o liga ao PT.

Um exemplo é o de ter trocado na última eleição uma vitória praticamente certa para a ALEAC, por uma candidatura de extremo risco de vice na chapa do Jorge Viana (PT) ao governo. Tanto é que, a chapa foi derrotada. Por enquanto seu nome está fora do debate, como a cereja do bolo da oposição para ser candidato em 2024 para a PMRB.

VIDAS COMPLICADAS

DOIS dos deputados eleitos – um antigo e um novato do interior – estão com sérias complicações na justiça eleitoral, que podem levar à perda dos seus mandatos.

ACABOU A FARRA

QUEM FEZ a farra no bilionário orçamento secreto não vai fazer mais, com a decisão de ontem do STF de acabar com a mamata, que foi declarada como inconstitucional.

TUCUPI FERVENDO

AS RELAÇÕES entre a deputada federal eleita Socorro Neri (PP) e o prefeito Tião Bocalom (PP) estão com um caldeirão de tucupi fervendo entre ambos. Uma coisa é certa nesta confusão, o PP ficou pequeno para os dois.

TROCA DE FARPAS

DEPOIS de acusar a gestão do Tião Bocalom de fraca, ao ponto de não ter competência para executar as emendas recebidas, a resposta veio pelo secretário de Comunicação, Ailton Oliveira, para quem o ataque ainda é o rescaldo da derrota da ex-prefeita para o prefeito.

MOSTRANDO NÚMEROS

O secretário Ailton Oliveira citou como exemplo, em postagem enviada ao BLOG que, entre 2019 e 2020 o total de valores empenhados pela então prefeita Socorro Neri foi de pouco mais de 98 milhões ante um total de pouco mais de 205 milhões na gestão do Bocalom. Uma diferença, segundo ele, a favor da gestão do Bocalom de 106 milhões de reais.

OUTRA COMPARAÇÃO

O secretário Ailton faz outra comparação: -o último ano de administração da Neri em comparação com o primeiro ano do Bocalom, no que se refere a pregões eletrônicos, a ex-prefeita realizou 132 pregões e o Bocalom, 146 pregões. Ou seja, a novela vai longe.

LEI DA FÍSICA

POR TODO este quadro a coisa fica mais complicada porque há a possibilidade de ambos voltarem a se enfrentar pela disputa da PMRB daqui há dois anos. E, no mesmo espaço não há lugar para dois corpos, diz a lei da Física. Um dos dois tem de espirrar do PT.

NÃO TEM CHANCE

SERIA preciso uma grande virada para o deputado Luiz Tchê (PDT) conquistar a presidência da ALEAC, na eleição de 2 de fevereiro do próximo ano. É o que, eu tenho ouvido, de deputados com os quais converso.

PELOS PEQUENOS

PARA o ex-deputado federal Chicão Brígido, o prefeito Tião Bocalom deveria começar pagando o abono natalino aos braçais da Emurb, aos Garis e Margaridas, que são a base mais humilde da pirâmide municipal.

ALIADO PARA 2024

O SENADOR Márcio Bittar (União Brasil) já escolheu o seu lado na eleição de 2024, para a PMRB: o seu candidato definido a prefeito será o Tião Bocalom.

NÃO VAI DE GRAÇA

NÃO OUVI nada a esse respeito, mas pelo que conheço do senador Márcio Bittar (União Brasil), ele vai querer indicar o vice na chapa puxada pelo Bocalom à reeleição.

MAIS DO QUE LÓGICO

QUANDO as urnas deram a vitória do Lula comentei neste espaço, que a maioria esmagadora do chamado “Centrão” – recheado de bolsonaristas – cairia no colo do petista. Dito e feito: o cacique e deputado Artur Lyra (PP), foi o primeiro da fila na busca de aliança.

NÃO VAZOU

SOBRE a secretária de Saúde, o governador Gladson Cameli confirmou apenas que haverá mudança no comando, mas não deu pista sobre o sucessor na pasta.

PASTA COMPLICADA

EM QUALQUER governo, a pasta da Saúde é uma das mais complicadas, porque sua eficiência é cobrada em todo estado e, também, porque lida com vidas.

A VIDA SEGUE

A PARTIR de fevereiro de 2023, toda a atual bancada de deputados federais e muitos deputados estaduais, estarão fora de seus mandatos. É bom se acostumarem, que a vida fora do poder costuma ser muito dura. Político sem mandato, nem o vento bate nas costas.

FRASE MARCANTE

“Amigo é pessoa com a qual a gente gosta de conversar de igual para igual desarmado”. Guimarães Rosa.