Foi divulgado processo seletivo Prefeitura de Ariquemes, no estado de Rondônia, que objetiva o preenchimento de 62 vagas (31 vagas imediatas e 31 para formação de cadastro reserva). Conforme o edital nº 002/SEMSAU/2022, os candidatos serão avaliados por meio de etapa única, composta por uma prova de títulos.

A contratação temporária será pelo prazo de 12 meses, com a possibilidade de prorrogação por igual período ou rescisão a qualquer momento, conforme interesse público.

Cargos ofertados no processo seletivo Prefeitura de Ariquemes

As oportunidades previstas no edital são para profissionais dos seguintes níveis de escolaridade:

Cargos de nível Auxiliar/Técnico: Auxiliar em Saúde Bucal e Técnico Auxiliar de Regulação (TARM);

Cargos de nível superior: Odontólogo, Assistente Social, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista e Pedagogo.

A remuneração para esses profissionais chega a R$ 4.452,62 e a jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais. Outros requisitos poderão ser exigidos para os cargos informados, devendo o candidato consultar o edital do certame para obter mais detalhes.