Saúde do Estado já realizou mais de 9 mil cirurgias eletivas em 2022 no Acre

Qualidade de vida é o que o governo do Acre está proporcionando aos pacientes que aguardavam há anos para realizar cirurgias eletivas. Mais de nove mil procedimentos já foram realizados em 2022, e a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) se prepara para atingir a marca de dez mil.

Tratando-se de um feito histórico, mais da metade dos pacientes que estavam aguardando já foram atendidos. De acordo com dados consolidados em setembro, ainda seguem na fila cerca de sete mil pessoas, tendo em vista que os pacientes são regulados por prioridade de urgência e que, diariamente, entram novos processos no sistema.

Nesta quinta-feira, 24, deu-se início a mais um mutirão do projeto Opera Acre, em Tarauacá, para procedimentos na especialidade de cirurgia-geral. Serão atendidos 24 pacientes até o sábado, 24.

Mais de 250 cirurgias ginecológicas no Juruá

Mais de 250 cirurgias na especialidade de ginecologia já foram realizadas no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá desde o início da programação, em março. Os procedimentos são realizados todas as terças-feiras e sábados, atendendo a quatro pacientes em cada um dos dias.

“A meta do Estado é, pela primeira vez na história, fechar o ano com dez mil pacientes operados”, destacou a chefe da Regulação de Cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento.