Caminhão Nossa Energia leva conscientização a todo o Acre 

O Caminhão Nossa Energia está cumprindo agenda em vários municípios acreanos, levando informação de maneira lúdica e interativa sobre o uso consciente da energia elétrica, dicas de economia, além de orientações de segurança.

O veículo é equipado com experimentos elétricos, tecnológicos, interativos e digitais que oferecem uma experiência de aprendizado para a comunidade.

No início do mês, o caminhão esteve no ramal Bom Jesus em Rio Branco, participou do evento da Central Única das Favelas (Cufa), e de uma ação em Tarauacá, liderada pelo MPAC. No próximo dia 26/11, o caminhão estacionará em Plácido de Castro, em uma ação junto ao Ministério Público. E na última semana do mês, ele vai atender a comunidade do bairro Cidade do Povo.

De acordo com o especialista em eficiência energética, Antônio Carlos Alves, o projeto tem sido muito bem recebido pelo público. “Os experimentos, informações e dinâmicas oferecidas dentro do caminhão encantam adultos e crianças. De maneira lúdica, conseguimos passar as informações sobre uso consciente da energia elétrica”, comentou.

O Nossa Energia faz parte do programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com objetivo de contribuir com o combate ao desperdício de energia por meio de boas práticas de consumo.

Antes da pandemia afetar as ações, o Caminhão Nossa Energia visitou os 18 municípios acreanos com acesso terrestre, levando informação e serviços para as comunidades por onde passava.

Além disso, o Projeto apoiou ações estratégicas e importantes para o estado, como o atendimento à clientes atingidos pelas cheias dos rios e igarapés no primeiro semestre de 2021, assim como na entrega dos equipamentos de apoio à vacinação em todos os 22 municípios acreanos através do Unidos pela Vacina.