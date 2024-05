Em partida transmitida ao vivo pela TV Brasil, Botafogo-SP e Mirassol empataram sem gols, na noite desta terça-feira (7) no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, na partida que encerrou a 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixou as equipes no meio da tabela, com o Mirassol chegando aos quatro pontos na 11ª posição e o Botafogo-SP com três na 13ª.

Em uma partida de baixo nível técnico, com poucas oportunidades de lado a lado, quem ficou mais perto da vitória foi o Mirassol, que chegou a abrir o placar com o lateral Lucas Ramon aos 41 minutos do segundo tempo. Porém, o lance foi anulado pelo juiz com auxílio do VAR (árbitro de vídeo) por causa de posição de impedimento.

Assim, o momento com maior carga emocional aconteceu nos acréscimos da etapa final, quando a equipe da casa acabou tendo três jogadores expulsos: Lucas Dias, Bernardo Schappo e Wallison.