A Prefeitura de Mâncio Lima por meio da Defesa Civil Municipal e em parceria com o Governo do Estado instalou na manhã desta quinta-feira, 24, um posto de régua para o monitoramento hidrológico do Rio Japiim, a primeira instalada no Município.

O procedimento usual para determinar a cota do nível d’água (N.A.) associada à medição de vazão será feita por meio de uma régua (ou escala) linimétrica, antes e depois do final da operação de medida de velocidade e da área. Este procedimento manual é suficientemente preciso e por esta razão está sendo adotado.

Para a instalação, a equipe da Rede de Alerta do Estado do Acre, utilizou um sonar, equipamento que desenha o fundo do rio possibilitando acompanhar o desenvolvimento das águas bem como, velocidade, vazão, profundidade e a largura do rio, a partir daí a leitura será feira diária e, os números irão alimentar o banco de Dados da Defesa Civil Municipal para que medidas preventivas sejam tomadas em relação aos moradores que vivem nesta área.

O Rio Japiim, que é um braço do Rio Moa, tem em suas margens pouco mais de 10 famílias que praticam a criação de pequenos animais, plantios agrícolas e pesca de subsistência.

A instalação da régua foi acompanhada pelo Prefeito em Exercício Renan Costa, o Vereador Zeca do Pentecostes, a Coordenadora Municipal da Defesa Civil Adriana Silva, Coronel BM James, Coordenador da Rede de Alerta do Estado que trouxe mais três oficiais, o Secretário de Meio Ambiente e Turismo Rosaldo Marques e o representante da Secretaria de Obras Elismar de Oliveira.