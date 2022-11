Especialista alerta para horário das provas do INSS no Acre

Especialista em recrutamento e RH, Raquel Albuquerque está alertando aos concurseiros do Acre ficarem atentos ao horário das provas do concurso do INSS, neste domingo, 27 de novembro.

“Galerinha que vai fazer a prova do INSS no domingo, 27 de novembro: Prova às 14:00 horas horário de Brasília -12:00 horário do Acre. Portão fecha às 11:30. Não esqueçam pelo amor de Deus”, alerta, brincando.

Olha também o que diz o Degrau Cultural:

Está chegando o grande dia para quem sonha em trabalhar no Instituto Nacional do Seguro Social. No próximo domingo, 27 de novembro, o Cebraspe aplicará as provas objetivas do concurso de mil vagas imediatas para técnicos do seguro social, cargo de nível médio. Os exames terão início às 14h e se encerrarão às 17h30, para todo o país, de acordo com o Horário Oficial de Brasília.

A recomendação da organizadora do certame é para que os candidatos se adiantem para chegarem, no mínimo, com uma hora de antecedência, analisando o trajeto mais rápido para chegar ao local indicado no cartão de confirmação, liberado individualmente nesta semana.

Além de levar o cartão de inscrição, o inscrito precisará levar um documento de identificação original com foto e canetas esferográficas de tinta preta, produzida por um material de tubo transparente. O uso de máscara de proteção contra Covid-19, que vem registrando uma alta no índice de contaminação nos últimos dias, continua sendo facultativo.

Para não correr o risco de ser eliminado do Concurso INSS, o candidato não deve levar quaisquer aparelho eletrônico, seja celular, tablet e até mesmo relógio. No caso de precisar levar o celular, o candidato deverá desligar o aparelho e guardá-lo em um lacre a ser fornecido pelos aplicadores da prova. Se mesmo desligado, o celular emitir qualquer tipo de efeito sonoro durante a prova, o candidato poderá ser eliminado da seleção.

A banca também recomenda que os concorrentes não levem lápis, borracha e outros materiais escolares não citados no edital de abertura e não pode também chegar ao local utilizando óculos escuros, protetores auriculares e acessórios de chapelaria.