Bandas agitam domingo na Concha Acústica; veja programação

O governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), promove neste domingo, uma vasta programação cultural, na Concha Acústica, localizada no Parque da Maternidade em Rio Branco.

A ação conta também com a participação da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet) que estará realizando a feira da Economia Solidária, levando empreendedores nas áreas de alimentos, artesanatos e outras modalidades.

O evento inicia às 16h com a banda The Rose, às 18h terá apresentação dos dançarinos Lambada e Catarina e às 18h30 muito samba e pagode com Gugu do Cavaco e banda, nos intervalos terá música com o DJ Black.

Entrada gratuita.

Local: Concha Acústica – Rio Branco/AC

Data: 27 /11

Horário: a partir das 16h