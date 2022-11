Prefeitura diz que dengue caiu de 5.601 para 217 casos na capital

A Prefeitura de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), em parceria com a Secretaria de Cuidados com a Cidade (SMCCI), realizaram nesta quinta-feira, 24, o lançamento da campanha de combate a dengue “Não Deixe o Mosquito Nascer”.

O lançamento foi realizado na praça do Calafate ao lado da URAP Rozangela Pimentel, com participação dos Agente de Combate a Endemias, servidores da SMCCI, presidentes de bairro e comunidade.

O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada acumulada nos quintais e dentro das casas. No município de Rio Branco, no ano de 2021 foram confirmados 5.601 casos de dengue, sendo que até a segunda semana de novembro de 2022, foram confirmados somente 217 casos, mostrando uma redução significativa da doença no Município.

Entre as ações que estão sendo realizadas pela gestão, são realizadas limpeza dos bairros, visitas domiciliares pelos Agente de Combate a Endemias, busca ativa dos casos suspeitos de dengue pela equipe da Vigilância em Saúde, Blitz educativa em vários pontos do municípios, e atividades de educação e promoção da saúde em escolas de ensino fundamental e médio. (PMRB)