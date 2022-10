OCA Móvel: 3.000 atendimentos em dois meses no Acre

O projeto OCA Móvel tem rodado não só nos bairros de Rio Branco, como também nos demais municípios do estado do Acre. Ao todo, já foram oito edições, sendo duas realizadas em Senador Guiomard e Porto Acre, e seis em bairros da capital.

Em apenas dois meses de execução do projeto já foram realizados três mil atendimentos, 688 pré-agendamentos de RG e 903 serviços como emissão de segunda via de CPF, seguro desemprego, conta de água e luz. Mais de mil informações foram dadas aos cidadãos.

O objetivo do projeto é deixar a OCA mais próxima da comunidade, disponibilizando mais de 80 tipos de serviços, além de informar o cidadão sobre cada atendimento que a organização oferece e outros serviços de outros órgãos. A primeira edição foi realizada na ExpoAcre 2022, entre os dias 30 de julho e 7 de agosto.

Além da equipe da OCA, que efetua os atendimentos, o projeto também conta com grandes parceiros como o Instituto de Terras do Acre (Iteracre), que atua nos esclarecimentos sobre título definitivo, consulta e abertura de processo de regularização fundiária e solicitação de certidões de posse; a Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), que faz a busca ativa e a emissão de 2ª via da certidão de nascimento, casamento e/ou óbito; e o Procon, que vem realizando orientação sobre os direitos do consumidor e recebendo reclamações.

“Temos um cronograma de ações para serem feitas até o final do ano, que está sendo cumprido. O projeto continuará em 2023, levando cidadania e serviços públicos de qualidade para os bairros mais afastados de Rio Branco e também aos municípios vizinhos”, diz a diretora da OCA, Francisca Britto.

Até o dia 6 de outubro, o OCA Móvel estará atendendo os cidadãos da região da baixada, na Escola Boa União. A próxima parada já tem data marcada. Os moradores do bairro Calafate serão atendidos na Escola Henrique Lima na próxima terça-feira, 18.