Devido à quantidade de acessos, o site da Cebraspe apresentou instabilidade na data de ontem (03/10), dificultando o acesso dos interessados em realizar inscrição.

Por este motivo, as inscrições do Concurso Público INSS 01/2022 serão prorrogadas até às 23h59 de hoje (04/10). A retificação do edital com a alteração do prazo de inscrição será publicada no Diário Oficial desta terça-feira (04/10)