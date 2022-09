Alerta geral: Oferta de bolsas em nome do Inep é falsa

OInstituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) esclarece que não participa de programas de bolsas e tampouco promove seleções para conceder descontos em cursos e outras ações educacionais. A Autarquia recebeu denúncias de tentativas de golpe nas quais foram forjados documentos com a suposta assinatura do atual presidente do Instituto, Carlos Eduardo Moreno Sampaio, anunciando seleção com a condicionante de pagamento de boleto para validade do benefício.

Vale lembrar que a única forma de coleta de dados pessoais relacionados às pesquisas estatísticas do Inep ocorre estritamente para fins estatísticos. Os dados são sigilosos e qualquer comunicação complementar ocorre somente por e-mail institucional direcionado às secretarias estaduais e municipais de Educação. Não há, portanto, sorteios ou seleções utilizando a base de informações das ações do Instituto.

A falsificação de documentos públicos é crime. O Inep orienta que as pessoas denunciem às autoridades locais caso sofram qualquer tipo de contato que não seja feito pelos meios tradicionais. O Instituto também está à disposição para tirar dúvidas por meio de sua Central de Atendimento (0800616161).