Bocalom empossa mais 45 professores efetivos em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom, acompanhado da secretária municipal de Educação (Seme), Nahiba Bestene, deu posse na tarde dessa sexta-feira (16), aos 45 professores classificados no concurso de 2019.

O prefeito, como professor aposentado, expressou alegria durante a solenidade e reforçou que a convocação dos professores será de grande importância para o avanço da educação no município.

“Lembro de quando tomei posse, aos 15 anos como professor. Então, a minha alegria naquele momento foi imensa, imagino a alegria dos que aqui hoje tomaram posse. A melhor coisa do mundo é você poder ter um trabalho, ter segurança financeira para cuidar de você e da sua família”, disse.

Além disso, o prefeito ressaltou que a gestão segue empenhada em proporcionar meios que melhorem a qualidade de ensino da Rede Municipal.

“A prefeitura fez investimentos grandiosos, principalmente na área da informática com a compra de notebooks para os professores, computadores para as escolas e tablets para as crianças. Então, sejam bem vindos os 45 novos mestres. Eu tenho certeza que só quem ganha com isso é a nossa educação, que vai avançar cada dia mais”, concluiu.

A secretária de Educação do município, Nabiha Bestene, disse estar muito feliz e grata com a convocação.

“É um sentimento de gratidão, haja vista que nós da Educação do município de Rio Branco estamos precisando desses profissionais. O prefeito autorizou e hoje estão sendo empossados”, explicou.

Além desse grande momento da posse dos professores efetivos, eles também receberam a notícia, por meio do secretário municipal de Gestão Administrativa (SMGA), Jonathan Santiago, que no mês de novembro haverá um reajuste para a categoria e eles já serão contemplados.

“Os servidores que tomam posse hoje, já no mês de novembro estarão recebendo um reajuste. Após a remuneração de setembro e outubro, em novembro já cai na conta com o reajuste”, disse.

“Agradecemos ao prefeito Tião Bocalom e toda a sua gestão, que não mediu esforços. Ele cumpriu um compromisso de campanha, onde falou que continuaria chamando o pessoal do concurso, e hoje está cumprindo com a sua palavra”, disse Maria Rocimilda Vieira Melo, uma das professoras convocadas.

Além dos secretários Jonathan Santiago (SMGA) e Nabiha Bestene (Educação) também estiveram presentes a posse Valtim José, da Casa Civil, Dr. Jorge Bezerra, assuntos Jurídicos, entre outras autoridades.