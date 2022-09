A Lotofácil especial do Dia da Independência – e a Mega-Sena são as principais atrações das Loterias Caixa no sorteio deste sábado (9/9), às 18 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os prêmios somados estão estipulados em R$ 250 milhões -R$180 milhões da Lotofácil e R$70 milhõe da Mega-Sena.

O sorteio será transmitido ao vivo pela televisão e no canal da Caixa no Youtube. A Lotofácil da Independência não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal (15 números), o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números.

Há diferentes meios de apostar. É possível fazer apostas pelo site ou pelo aplicativo das Loterias Caixa. Para quem é correntista da Caixa Econômica Federal, há ainda a opção de apostar pelo Internet Banking.

Ou ir a uma lotérica credenciada da Caixa. Para apostar é preciso ter 18 anos ou mais.