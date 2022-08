Piaba sente o peso das cobranças do povo: “nos atendam”

Na sessão desta quarta-feira (10), o vereador Francisco Piaba (União do Brasil) voltou a reivindicar melhorias aos ramais do município, o parlamentar que sempre levanta pautas a respeito do assunto, expôs a preocupação com o início do período invernoso, que irá causar ainda mais a dificuldade na trafegabilidade dos moradores.

O parlamentar fez um apelo ao Executivo Municipal para que sejam atendidas as indicações para os ramais, em especial aos ramais da Transacreana, Polo Benfica, e ramal Adalberto, no km 26.

‘’Eu sei que é muito vereador pedindo, mas que a cobrança que está sendo feita em cima de nós é grande, então que atenda aos nossos pedidos’’, lamentou o vereador.