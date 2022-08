O Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Mâncio Lima, concluiu a obra de recuperação da Ponte do Viola sobre o Igarapé Branco, no município. A nova ponte tem 32 metros de comprimento por 5 metros de largura e garante o tráfego de 300 produtores rurais, no Ramal dos Caetanos.

“É com imensa alegria que entregamos a Ponte do Viola, uma reivindicação da população que foi atendida pelo Estado e executada em parceria com o Município, para levar mais acesso aos produtores rurais da região”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

A obra de reforma garantiu a troca do pavimento antigo, que deu lugar a uma nova ponte.

“Trabalhamos em parceria com a prefeitura dia e noite para garantir o acesso dessas famílias que tanto precisam escoar sua produção, ter acesso a serviços básicos, como saúde, educação e emprego”, destacou o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza.