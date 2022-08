A Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (Reamec), da qual a Ufac faz parte, realiza processo seletivo para preencher 40 vagas no doutorado em Educação em Ciências e Matemática, turma 2023. O público-alvo são professores vinculados às instituições de ensino superior conveniadas à Reamec, que devem ser mestres na área ou em áreas relacionadas ao programa e atuar na licenciatura.

As inscrições estão abertas de 15 de agosto a 15 de novembro, por meio on-line, com pagamento de taxa no valor de R$ 100, mediante cadastro no Portal de Cursos e Eventos. Ao inscrever-se, o candidato fica vinculado ao polo acadêmico ao qual sua instituição de origem está associada; no caso do Acre, à Universidade do Estado do Amazonas.

A seleção consiste em quatro etapas: análise do projeto de pesquisa, arguição e defesa do projeto de pesquisa, memorial e currículo, proficiência em língua estrangeira. A área de concentração do doutorado é em Educação em Ciências e Matemática, com as linhas de pesquisa Formação de Professores para a Educação em Ciências e Matemática; Fundamentos e Metodologias para Educação em Ciências e Matemática.

Para mais informações e detalhes sobre o certame, acesse o edital de abertura n.º 1/2022.