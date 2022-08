A Federação Brasil da Esperança informa que o plano de governo do candidato Jorge Viana ao governo do Acre está sendo construído e será apresentado em tempo hábil – e sem preocupação com eventuais maldades dos adversários que criticam a demora lembrando que já foram atacados pela mesma questão.

“Os compromissos de Jorge Viana e Marcus Alexandre são sérios e verdadeiros, por isso elaborados com cuidado, competências e responsabilidade”, diz a Federação.

Leia a nota:

Nota da Federação Brasil da Esperança

Sobre matérias veiculadas na imprensa relacionadas ao Plano de Governo da Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), que tem como candidatos ao governo do Acre Jorge Viana e Marcus Alexandre e ao senado da República , Nazaré Araújo, a aliança informa que o documento está em fase final de elaboração e que o prazo para envio deste à Justiça Eleitoral é até 15 de agosto.

Os compromissos de Jorge Viana e Marcus Alexandre são sérios e verdadeiros, por isso elaborados com cuidado, competências e responsabilidade. Então, estão sendo organizados nas diretrizes de governo que apresentaremos no prazo da Justiça Eleitoral, sem preocupação com eventuais maldades de adversários.

Rio Branco-Acre, 11 de agosto de 2022.

Federação Brasil da Esperança

PT, PC do B, PV.