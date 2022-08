Ciopaer recebe mais equipamentos de proteção e segurança 

Em ato realizado na manhã desta quarta-feira, 10, na sede da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi contemplado com equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletes de segurança, frutos de indicação de uma emenda parlamentar feita pelo deputado estadual José Bestene ao governo, no valor de R$ 20 mil.

No momento da entrega, o titular da Sejusp, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, ao agradecer o deputado, discorreu sobre a importância do Ciopaer na prestação de serviço à sociedade, tanto no que diz respeito à segurança pública, mencionando a imprescindível intervenção aérea durante as operações de combate à criminalidade no Alto e Baixo Acre, quanto na área de saúde, salvando vidas, nos mais inóspitos lugares do território acreano. “O Ciopaer chega em qualquer ponto do Estado”, asseverou o secretário.

Ao parabenizar todos os integrantes do Centro Integrado de Operações Aéreas, o deputado José Bestene fez questão de destacar os “grandiosos serviços prestados pelo Ciopaer ao Estado”. Isso é o mínimo que podemos fazer”, pontuou. Referindo-se ainda sobre seu trabalho em prol da segurança pública, o parlamentar citou ações de seu gabinete destinadas ao incentivo para crianças e adolescentes à prática do esporte, apontando como eficaz caminho para a prevenção à criminalidade.

O coordenador do Ciopaer, tenente-coronel Samir Freitas, também agradeceu ao parlamentar, enfatizando a importância dos equipamentos disponibilizados para a unidade.