Na última terça-feira, 9, às 13h, horário do Acre, e às 15h, horário de Brasília, foi realizada a sessão pública virtual onde foram sorteados os dias de aplicação e arguição dos candidatos e candidatas da prova oral do concurso para ingresso na magistratura acreana.

A desembargadora-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, que também preside a Comissão do concurso, compareceu no encontro de forma virtual. Mas, de forma presencial, nessa etapa estavam integrantes da Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista), a gestora do concurso Denise Cabral e Andrea Provenzano. Contudo, estava ausente o candidato Gustavo Brito Galdino, inscrito voluntariamente para acompanhar o sorteio na forma presencial.

O sorteio foi realizado pela seleção do número de inscrição das pessoas classificadas. Foi usado equipamento de código de barras para ler os dados e o nome da pessoa sorteada aparecida na tela, mostrando ainda a data e horário da arguição para a prova oral. A funcionária da Vunesp fazia a leitura do nome.

A sessão pública foi transmitida ao vivo por meio do link disponibilizado 30 minutos antes da realização do evento, na página do concurso no site da banca Vunesp, na “Área do Candidato”.

As provas orais terão início previsto para o dia 29 de agosto de 2022 e será publicado edital indicando horários, dias e endereço onde ocorrerão essa etapa. Os editais do concurso são postados no site da Vunesp e do Tribunal de Justiça, no seguinte link: