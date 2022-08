O IBGE abre nesta quarta-feira (dia 10) um novo processo seletivo simplificado complementar para a função de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade, com uma oferta total de 157 vagas. As inscrições vão até o dia 16 de agosto, de forma presencial (confira os endereços abaixo). Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Os postos de inscrição estão distribuídos por alguns estados. No Rio, por exemplo, fica em Macaé. As chances são também para cidades de Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Alagoas.

O edital da seleção estará disponível no site. Os candidatos deverão entregar o formulário de inscrição disponível no edital, preenchido e assinado, no posto de inscrição. Além disso, deverão apresentar a documentação original ou as cópias autenticadas no momento da contratação.

Clique para acessar o edital_2022_15_APM_SCQ_edital_completo.pdf