Nova varíola avança no Acre e já são 11 notificações no Estado

Uma criança de 8 anos do sexo masculino, morador de Rio Branco, deu entrada na UPA da Sobral na tarde de terça-feira, 10/8, apresentando febre e erupções cutâneas no tronco e membros superiores.

A família do paciente relata não ter viajado e nem ter tido contato com pessoas que viajaram. Foi realizada coleta de amostra laboratorial.

O paciente foi medicado e segue em isolamento domiciliar.

O Centro de Investrigação Epedemiológica do Estado e do município de Rio Branco seguem com acompanhamento e investigação do caso.

Atualização Monkeypox no Acre:

Confirmado – 1

Descartados – 4

Suspeitos – 6

Total: 11