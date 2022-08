UFES prorroga o prazo de inscrição em concurso de professor

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 138, DE 3 DE AGOSTO DE 2022

O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de atribuições legais e estatutárias, torna público que foi PRORROGADO O PRAZO DE INSCRIÇÃO, de 0h do dia 27/07/2022 até as 23h59 do dia 11/08/2022 (Horário de Brasília), do concurso público para provimento do cargo de Professor do Magistério Superior do Quadro Permanente desta Universidade, conforme item 7.1.1. do Edital nº 88/2022-R, publicado no DOU de 24 de junho de 2022, seção 3, páginas 156 a 160, para o Departamento de Medicina Especializada – CCS, Área/Subárea: Cirurgia (Cód. CNPq: 4.01.02.00-9) / Cirurgia Plástica e Restauradora (Cód. CNPq: 4.01.02.01-7), exigindo a Titulação de Graduação em Medicina e Residência Médica em Cirurgia Plástica (reconhecida pelo MEC). Os demais itens permanecem inalterados.

PAULO SERGIO DE PAULA VARGAS