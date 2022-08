Preso pela PRF, homem levava arsenal do Acre para a Bolívia

Por volta das 18h de ontem (3), a Polícia Rodoviária Federal prendeu o passageiro de um taxi que seguia para a fronteira transportando armas de fogo e munições.

A equipe de policiais estava em fiscalização no km 237 da BR 317, junto com a Polícia Civil/DCORE do Acre, quando abordou um taxi com um passageiro, que seguia com destino a Bolívia. Nas bagagens foram encontradas: 01 pistola Beretta Holding 9mm; 01 pistola SIG Sauer 9mm; 01 Submetralhadora ASTAR 9mm; 53 munições 9mm; 02 coletes balísticos; e 04 carregadores de munição.

O passageiro foi preso e encaminhado para a Polícia Federal.