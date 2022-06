Investimentos de mais de R$11 milhões para pavimentação de ruas em Tarauacá

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, realizou neste sábado, 17, a solenidade de assinatura da ordem de serviço da construção do novo acesso da cidade e obras de pavimentação de ruas no município. A assinatura ocorreu na abertura da IV edição da Expo Tarauacá.

“É um marco para a população a construção da terceira entrada de Tarauacá e o Deracre firma mais um compromisso em nome do governador Gladson Cameli com a prefeitura e em breve avançamos com os serviços”, destacou o gerente da regional Tarauacá/Envira, André Correia.

Com investimento total de R$ 11,4 milhões proveniente de emenda parlamentar do Deputado Federal Jesus Sérgio, a obra será realizada sob a supervisão do Deracre e executada pelo Consórcio TK composto pelas empresas Construtora Santa Maria e MARTS Transportes.

“Estamos felizes com tanto de investimento que tem chegado em Tarauacá e os serviços devem fortalecer a infraestrutura do município”, enfatizou o representante regional do Deracre em Tarauacá, Pedro Viana.

A execução do novo acesso deve garantir a ligação da avenida Tancredo Neves com a BR-364. Na ocasião estiveram presentes, o servidor público, Tom Sérgio representando o governador Gladson Cameli, o vice-prefeito, Raimundo Maranguape. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.