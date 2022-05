Conforme o IBGE, em março de 2022, o volume de serviços no Acre caiu 1,3% frente a fevereiro, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, frente a março de 2021, o volume de serviços cresceu 8,2% e assinalou a 13ª taxa positiva consecutiva.

Já no acumulado do ano, o volume subiu 9,3% frente a igual período de 2021. O acumulado nos últimos 12 meses passou de 18,1% em fevereiro, para 18,6%, em março de 2022, mantendo trajetória ascendente desde fevereiro de 2021 (-8,1%). A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim dos Serviços de maio de 2022, que em breve será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.