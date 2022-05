SOS Amazônia divulga lista de aprovados no edital de jovens extrativistas

A Associação SOS Amazônia, em parceria com o Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS) e o Comitê Chico Mendes, divulgam o resultado das inscrições do edital Protagonismo Jovem nas Reservas Extrativistas do Acre, que prevê a formação continuada de estudantes vinculados a três Reservas Extrativistas do Acre: Alto Juruá, Alto Tarauacá e Riozinho da Liberdade.

As inscrições foram realizadas de modo presencial ou via formulário eletrônico, entre os dias 27 de abril e 09 de maio, com a oferta de 25 vagas para cada Reserva Extrativista. Como critérios de seleção, foram avaliados: a) Visão de extrativismo; b) Sentimento de pertencimento; c) Visão crítica da sociedade; e d) Objetivo no curso.

Confira a lista de aprovados na Reserva Extrativista Alto Juruá

Confira a lista de aprovados na Reserva Extrativista Alto Tarauacá

Confira a lista de aprovados na Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade

(o resultado será divulgado a partir do dia 23 de maio)

Sobre o curso

Composto por sete módulos, o curso terá duração de 320 horas e 50% das vagas foram destinadas às mulheres. O objetivo é proporcionar formação cidadã, crítica e reflexiva de jovens lideranças de Unidades de Conservação do Acre, buscando fortalecer a organização social dos territórios e o empoderamento da juventude em relação aos seus modos de vida. Entre os temas abordados, estão identidade extrativista, cadeias produtivas, sociedades sustentáveis, associativismo, dentre outros.