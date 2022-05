Quer trabalhar em Ong no Acre? inscrições ampliadas para 19 de maio

Estão prorrogadas as inscrições para o edital que visa contratar profissional de nível superior que irá atuar na coordenação do programa de Negócios Florestais Sustentáveis da SOS Amazônia.

As inscrições seguem até o dia 19 de maio, através do email [email protected]. O interessado deve encaminhar currículo, documentos pessoais, dois contatos de referência profissional e carta de apresentação buscando relacionar experiências e habilidades pessoais com o propósito do edital.

Entre os requisitos necessários, o profissional precisa ter experiência mínima de cinco anos na coordenação de projetos socioambientais e de desenvolvimento na Amazônia, experiência com cadeias de valor de produtos da sociobiodiversidade ou da agriculta familiar e disponibilidade para viajar.

Proatividade, liderança, trabalho em equipe, capacidade de diálogo e mobilização comunitária são habilidades desejáveis.

Confira aqui os detalhes do edital.