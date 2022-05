Leilão vai vender 170 veículos com lances de R$700 em Rio Branco

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) disponibiliza 170 veículos, retirados de circulação em Rio Branco e não resgatados pelos proprietários, para leilão na próxima terça-feira, 24.

O edital com a lista dos veículos foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) da última segunda-feira, 16. O certame será de forma online, no site da empresa leiloeira. São carros e motocicletas, com lances iniciais variando de R$ 700 a R$ 8 mil.

Os veículos estarão expostos para visitação até sexta-feira, 20, das 8 às 13 horas, no Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran/AC, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, Vila Ivonete, em Rio Branco.

Vale lembrar que as visitas aos veículos só serão possíveis após o cadastramento do participante, mediante apresentação de documento de identificação oficial com foto.

A visitação também poderá ser online, por meio de fotografias, no site da leiloeira. Basta clicar no campo Leilão Aberto, depois em Relação de Lotes do Leilão, onde consta descrição do lote e outros detalhes.

O leilão está marcado para terça-feira, 24, com início às 9h e término às 17h (horário do Acre).