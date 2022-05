Tarauacá: escolas serão reformadas, garante Secretaria de Educação

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), encaminhou uma ordem de serviço para a reforma, ampliação e revitalização das escolas 15 de Junho e Francisco Napoleão, localizadas nas comunidades do Gregório e Acurauá, ao longo da BR-364, em Tarauacá.

O documento foi entregue aos diretores das escolas pela coordenadora do núcleo da SEE em Tarauacá, Janaína Furtado. Segundo a gestora, as duas escolas serão reformadas e ampliadas, com a construção de mais salas de aulas, o que irá garantir mais comodidade aos profissionais e estudantes.

Revitalização das escolas vai permitir ampliar o número de salas de aula. Foto: Núcleo da SEE/Tarauacá

“Estamos felizes por atender a demanda apresentada pela comunidade e vamos seguir trabalhando para levar dias melhores a todos”, afirmou a coordenadora.

Já o diretor da Escola Francisco Napoleão, João José Figueiredo, agradeceu o governo do Estado em nome da comunidade. “Há muito tempo a gente buscava essa reforma. Além disso, temos sido atendidos também com dois ônibus, merenda escolar, material de informática e outros investimentos”, relatou.

O diretor da Escola 15 de Junho, Augusto Pires, disse ter recebido a notícia da reforma e ampliação da unidade com muita alegria. “É grande a nossa satisfação em receber esse importante investimento do governo do Estado. Realmente, estávamos precisando dessa reforma e ampliação, pois temos mais de 300 alunos matriculados e a escola já estava ficando pequena”, destacou.