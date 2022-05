Antônio Pedro diz que Petrolão eleva custo dos combustíveis

O deputado Antônio Pedro disse que não viu até hoje o valor do óleo diesel ser maior que o da gasolina -mas vê que não há como responsabilizar somente o presidente da República, Jair Bolsonaro.

“Onde roubam, uma hora vai faltar. Temos de debitar essa conta naqueles que saquearam, roubaram a Petrobrás”, diz, apresentando cifras que chegam a R$12 bilhões em prejuízos no esquema de corrupção na Petrobras desvendado pela Operação Lava Jato.

Em aparte, o deputado Edvaldo Magalhães, chamou a atenção para os R$48 bilhões distribuídos recentemente em dividendos pela empresa. “Vossa excelência é vítima disso também. Sei que é difícil mas o povo está sofrendo muito. Até o custa da travessia da balsa da Sibéria está ficando mais alto”, completou.

Antônio Pedro ressaltou que está gastando para se deslocar entre Rio Branco e Xapuri.

Em outro tema, o deputado relatou a inauguração da estação de água no bairro Nazaré, em Brasiléia. “Tivemos o prazer de ver a população feliz porque chegou a rede de água”, disse, parabenizando o goernador Gladson Cameli pela importante obra.

Em aparte, o deputado José Bestene disse que a comunidade está ganhando também a pavimentação do acesso ao bairro Nazaré. Outra conquista para Brasiléia é a Clínica do Rim, que assistirá pacientes diretamente na cidade.